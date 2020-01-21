Единороссы готовы к эффективной работе с новым составом правительства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина выразила надежду, что новому составу правительства удастся справиться с высокими требованиями к работе власти, обозначенными в послании президента Федеральному собранию, и заявила, что в партии готовы к совместной эффективной работе с новым кабинетом министров.

"Послание президента очень высоко подняло планку требований к работе власти. Рассчитываю, что новому составу правительства удастся их выполнить. "Единая Россия" готова к совместной эффективной работе с новым составом правительства", - цитирует Баталину пресс-служба партии.

Она подчеркнула, что новые министры социального блока прошли серьезную школу в профессиональной среде. "Состав правительства значительно обновился, и это совпадает с большим запросом в обществе на "новые лица" во власти. Социальный блок министров, отвечающих за ключевые для граждан национальные проекты, заменен полностью. Новые социальные министры хорошо известны в профессиональной среде, прошли в ней серьезную школу, работая на разных постах, в том числе и в регионах", - заявила замсекретаря генсовета партии.

Она считает символичным назначение на пост министра экономики губернатора Пермского края Максима Решетникова. "В адрес этого министерства было множество нареканий от регионов за оторванность от реальной жизни, непонимание ситуации на местах. Теперь есть все возможности это исправить", - уверена Баталина.

По ее мнению, то, что 12 министров сохранили свои посты, "обеспечивает взвешенность проведенного обновления". "Как правило, это руководители с наиболее высоким уровнем доверия граждан", - отметила Баталина.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.