Зюганов обеспокоен будущим агропромышленного комплекса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает обоснованным сохранение постов за руководителями силовых ведомств и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, при этом политик обеспокоен будущим агропромышленного комплекса, который курировал не получивший переназначения вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом Зюганов заявил во вторник в эфире телеканала " Россия-24 ", комментируя состав нового кабмина.

"Что касается блока силового и международного, сохранили тех, кто успешно работал, кто хорошо знает оборону, безопасность, международные дела. В этом отношении я удовлетворен, и, выступая ранее в Думе, сказал, что нужно бережно отнестись к этому блоку, потому что у него сложился большой авторитет и на международной арене, и внутри страны", - сказал он.

По словам политика, эффективная работа возможна только при сильном финансово-экономическом блоке. "В данном случае (Антона) Силуанова оставили на Минфине, но он заявил на первом заседании кабмина, что у него есть четыре триллиона под все обещания, которые дал (президент РФ Владимир) Путин в своем послании", - отметил Зюганов, добавив, что коммунисты будут следить, как исполняются поставленные задачи.

"Меня очень беспокоит агропромышленный комплекс <…>. Я Гордеева не вижу (в составе нового кабмина), хотя я бы его назначил, это один из лучших руководителей, кто там будет курировать сельхозпроизводство - это большой вопрос", - добавил лидер коммунистов.

Комментируя назначение ректора ТюмГУ Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ, Зюганов заявил, что наука и РАН в последнее время не финансировались должным образом и выразил надежду на улучшение ситуации в этой сфере. "На науку поставили ректора, у ректора больше опыта, он знает лучше людей. Может быть, все продвинется <…>. Надо будет тут настаивать и принимать экстренные меры ", - сказал он.

Назначенный на должность вице-премьера РФ Марат Хуснуллин имеет большой опыт в строительстве в Казани и в Москве, теперь перед ним стоит "огромная задача - стройка в стране", добавил Зюганов. "У нас 58 тысяч объектов брошенных <…> и здесь перед Хуснуллиным стоит огромная задача. Москва умеет строить, но стройка в стране - это направление стоит особого внимания, потому что стройка тянет за собой 30% металла, многие заводы, фабрики, все остальное, на этом направлении можно серьезно прибавить", - заключил Зюганов.

О новом кабмине

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.