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Формирование правительства России

Мединский останется председателем РВИО после ухода из правительства

Он находится на должности председателя общества с 2013 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский останется председателем Российского военно-историческое общество (РВИО) после ухода с поста главы Минкультуры, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО. Мединский находится на должности председателя общества с 2013 года.

"Конечно, Владимир Мединский остается председателем Российского военно-исторического общества, он избран съездом", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства не смог уточнить, когда пройдет следующий съезд.

РВИО создано указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2012 года и является преемником Императорского Русского военно-исторического общества. Основной задачей РВИО является консолидация сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия изучению отечественной военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки, воспитания патриотизма и поднятия престижа военной службы.

За время своей работы РВИО установило сотни памятников, бюстов и мемориальных досок в регионах, организовало десятки военно-исторических выставок и фестивалей, поисковых экспедиций, молодежных лагерей, выпустило множество книг и фильмов об отечественной военной истории.

По указу Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова во вторник назначена главой министерства. Она сменила на этом посту Владимира Мединского.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияФормирование правительства России
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