Мединский останется председателем РВИО после ухода из правительства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский останется председателем Российского военно-историческое общество (РВИО) после ухода с поста главы Минкультуры, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО. Мединский находится на должности председателя общества с 2013 года.

"Конечно, Владимир Мединский остается председателем Российского военно-исторического общества, он избран съездом", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства не смог уточнить, когда пройдет следующий съезд.

РВИО создано указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2012 года и является преемником Императорского Русского военно-исторического общества. Основной задачей РВИО является консолидация сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия изучению отечественной военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки, воспитания патриотизма и поднятия престижа военной службы.

За время своей работы РВИО установило сотни памятников, бюстов и мемориальных досок в регионах, организовало десятки военно-исторических выставок и фестивалей, поисковых экспедиций, молодежных лагерей, выпустило множество книг и фильмов об отечественной военной истории.

По указу Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова во вторник назначена главой министерства. Она сменила на этом посту Владимира Мединского.