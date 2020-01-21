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Совфед назначит нового генпрокурора и заслушает доклад главы Минвостокразвития

Председатели комитетов Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представят отчеты о работе за 2019 год

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на первом в 2020 году заседании в среду рассмотрит вопросы об освобождении Юрия Чайки от должности генпрокурора и назначении на этот пост Игоря Краснова. В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, он расскажет о приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока.

Кроме того, председатели комитетов Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представят отчеты о работе за 2019 год.

Новый генпрокурор

Сенаторы откроют пленарное заседание вопросом об освобождении Чайки от должности генпрокурора РФ. После этого члены Совфеда рассмотрят вопрос о назначении нового главы надзорного ведомства. Комитеты Совфеда по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству на совместном заседании во вторник поддержали кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на этот пост.

"Игорь Викторович Краснов на работе в Следственном комитете зарекомендовал себя как эффективный и ответственный сотрудник, настоящий профессионал. В его послужном списке - расследования многих крупных дел, запутанных преступлений. Это дает нам основания верить, что он справится с новыми обязанностями, и под его руководством генеральная прокуратура будет работать результативно", - заявил журналистам глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайке предложено занять пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском округе.

Система зарплат педагогов

Также Совет Федерации на пленарном заседании намерен принять постановление об обращении к правительству РФ по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников детсадов и школ. По словам главы комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, сегодня средняя по России зарплата учителя составляет порядка 40 тыс. рублей, но разрыв в уровнях зарплат в зависимости от субъектов РФ "все-таки существенный".

Гумерова добавила, что мониторинг, проведенный членами Совфеда, а также встречи с педагогическим коллективом показали, что майский указ по направлению увеличения зарплаты педагогов выполняется, но очень часто за счет увеличения нагрузки на учителя.

Также в документе сенаторы обращают внимание на то, что лишь небольшая доля субъектов РФ - всего порядка 20 - выполняют рекомендации Министерства просвещения РФ, в которых определено, что базовая часть зарплаты педагога должна составлять 70%, а стимулирующие выплаты - 30%. Гумерова отметила, что еще в 17 регионах базовая часть зарплаты составляет 30-50%.

Сенатор при этом подчеркнула, что речь идет не о выравнивании зарплат учителей по всей стране, а об "едином подходе к структуре" заработной платы.

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