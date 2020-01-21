Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал новому составу правительства России эффективной работы. Соответствующую запись он сделал на своих страницах в социальных сетях.

"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы!" - написал Медведев, который 15 января ушел в отставку с поста премьер-министра. "Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной", - добавил он.

Медведев поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу. "Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал он.

На минувшей неделе премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. 21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства.