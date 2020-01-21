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Формирование правительства России

Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы

Замглавы Совета безопасности поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал новому составу правительства России эффективной работы. Соответствующую запись он сделал на своих страницах в социальных сетях.

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"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы!" - написал Медведев, который 15 января ушел в отставку с поста премьер-министра. "Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной", - добавил он.

Медведев поблагодарил прежний состав кабмина за совместную работу. "Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал он.

На минувшей неделе премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. 21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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