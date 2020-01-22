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75-летие Победы
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Токаев планирует участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что руководство республики получило приглашение принять участие в праздновании

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Руководство Казахстана получило приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы, президент страны Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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"Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции и Чехии.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие Победы
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