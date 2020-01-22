Матвиенко оценила обновление состава правительства

Она отметила, что утвержденная структура правительства соответствует тем задачам, которые поставил президент Владимир Путин Федеральному собранию.

"Послание президента РФ открыло новый этап развития страны. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

СФ заинтересован в налаживании конструктивного взаимодействия с новым правительством, сенаторы хотят встретиться с руководством правительства и министрами, чтобы выслушать их планы, рассказала спикер.

"Совет Федерации заинтересован в налаживании конструктивного взаимодействия с правительством. Сенаторы представляют интересы регионов, всех субъектов федерации. Мы абсолютно владеем ситуацией в каждом регионе и готовы к диалогу", - сказала Матвиенко журналистам.