Мишустин подписал распоряжения о новых назначениях в руководстве аппарата правительства

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой структуры Аппарата правительства РФ. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

Кто вошел в состав нового правительства

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Первым заместителем руководителя аппарата правительства назначен Валерий Сидоренко. Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назначен замруководителя аппарата, на эту же должность назначен экс-замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Должность руководителя протокола председателя правительства - замруководителя аппарата правительства заняла Наталья Савина. Кроме того, замруководителями аппарата назначены Светлана Андрющенко, ранее занимавшая должность замглавы ФНС, а также Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Предельная численность работников аппарата правительства установлена в количестве 1545 человек, руководителю аппарата разрешено иметь 11 заместителей. Распоряжением также назначен руководитель секретариата премьер-министра РФ, им стал Андрей Кротов.

Также указом президента заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства был назначен Дмитрий Григоренко, который ранее занимал пост заместителя руководителя ФНС.

Пресс-секретарем премьера - директором департамента пресс-службы правительства назначен Борис Беляков.

"Назначить <...> Белякова Бориса Вадимовича директором департамента пресс-службы правительства РФ - пресс-секретарем председателя правительства РФ", - говорится, в частности, в документе.

Ранее Беляков занимал пост руководителя пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ.

Пресс-секретарем предыдущего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с сентября 2018 года был Олег Осипов, он занимал также пост замглавы аппарата кабмина. Директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ ранее была Екатерина Осадчая, занимавшая эту должность с августа 2019 года.