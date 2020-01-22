Комитет СФ в сжатые сроки разработает проект о запрете послам иметь второе гражданство

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам в кратчайшие сроки разработает законопроект о запрете послам получать вид на жительство или гражданство другой страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Константин Косачев.

"Комитет разработает законопроект о запрете послам иметь второе гражданство и вид на жительство в самые сжатые сроки", - сказал Косачев.

Ранее Совфед утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. Согласно документу, комитетам СФ по международным делам и по конституционному законодательству и госстроительству поручено рассмотреть совместно с МИД РФ вопрос о внесении в федеральное законодательство изменений, "касающихся распространения запрета на получение вида на жительство и (или) гражданства иностранного государства на чрезвычайных и полномочных послов Российской Федерации".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию в среду, предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов. По ее словам, есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства и дипломатами, недостаточное внимание к этой проблеме "может дорого обойтись государству".