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Комитет СФ в сжатые сроки разработает проект о запрете послам иметь второе гражданство

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам в кратчайшие сроки разработает законопроект о запрете послам получать вид на жительство или гражданство другой страны. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Константин Косачев.

"Комитет разработает законопроект о запрете послам иметь второе гражданство и вид на жительство в самые сжатые сроки", - сказал Косачев.

Ранее Совфед утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. Согласно документу, комитетам СФ по международным делам и по конституционному законодательству и госстроительству поручено рассмотреть совместно с МИД РФ вопрос о внесении в федеральное законодательство изменений, "касающихся распространения запрета на получение вида на жительство и (или) гражданства иностранного государства на чрезвычайных и полномочных послов Российской Федерации".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию в среду, предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов. По ее словам, есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства и дипломатами, недостаточное внимание к этой проблеме "может дорого обойтись государству".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичРоссия
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