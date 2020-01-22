Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генеральнoго прокурора РФ и назначил на эту должность Юрия Краснова.
За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно.
Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сoтрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление закoнности в России.
Во время голосования один сенатор проголосовал против освобождения Чайки от должности, еще один воздержался.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Чайку за многолетнюю работу и конструктивное сотрудничество с верхней палатой парламента. "Ваша работа на высоком, крайне важном, ответственном посту генерального прокурора в течение почти 14 лет стала важной вехой в развитии главного надзорного ведомства страны. Авторитет прокуратуры у нас непререкаем, эффективность ее работы ни у кого не вызывает сомнения", - сказала она.
По словам парламентария, в самых непростых ситуациях российские граждане обращаются именно в прокуратуру, зная, что там помогут, поддержат и остановят беззаконие. "Такой высокий и честно заработанный авторитет прокуратуры я считаю и вашей заслугой, уважаемый Юрий Яковлевич", - сказала спикер СФ, обращаясь к Чайке.
Матвиенко вручила Чайке почетную грамоту СФ "за многолетнюю безупречную службу и большой вклад в укрепление законности и правопорядка".
Она отметила, что Чайка, имеющий колоссальный опыт государственной работы, справится со всеми поставленными задачами в должности полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). "Убеждена, что, имея такой колоссальный опыт государственной работы, вы справитесь со всеми поставленными задачами, опираясь на свой профессионализм, уникальный опыт и вашу порядочность", - сказала Матвиенко.
Она пожелала бывшему генпрокурору успехов на новом месте. "Должность полномочного представителя - это знак особого доверия со стороны главы государства. Тем более, когда речь идет о таком сложном округе, где многое сделано, но еще остается очень много острых проблем", - отметила спикер СФ.
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Как сообщил 21 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.
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