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Отставки и назначения
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Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

Сенаторы выразили благодарность Юрию Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество
Игорь Краснов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игорь Краснов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генеральнoго прокурора РФ и назначил на эту должность Юрия Краснова.

За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно.

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Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сoтрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление закoнности в России.

Во время голосования один сенатор проголосовал против освобождения Чайки от должности, еще один воздержался.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Чайку за многолетнюю работу и конструктивное сотрудничество с верхней палатой парламента. "Ваша работа на высоком, крайне важном, ответственном посту генерального прокурора в течение почти 14 лет стала важной вехой в развитии главного надзорного ведомства страны. Авторитет прокуратуры у нас непререкаем, эффективность ее работы ни у кого не вызывает сомнения", - сказала она.

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По словам парламентария, в самых непростых ситуациях российские граждане обращаются именно в прокуратуру, зная, что там помогут, поддержат и остановят беззаконие. "Такой высокий и честно заработанный авторитет прокуратуры я считаю и вашей заслугой, уважаемый Юрий Яковлевич", - сказала спикер СФ, обращаясь к Чайке.

Матвиенко вручила Чайке почетную грамоту СФ "за многолетнюю безупречную службу и большой вклад в укрепление законности и правопорядка".

Она отметила, что Чайка, имеющий колоссальный опыт государственной работы, справится со всеми поставленными задачами в должности полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).  "Убеждена, что, имея такой колоссальный опыт государственной работы, вы справитесь со всеми поставленными задачами, опираясь на свой профессионализм, уникальный опыт и вашу порядочность", - сказала Матвиенко.

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Она пожелала бывшему генпрокурору успехов на новом месте. "Должность полномочного представителя - это знак особого доверия со стороны главы государства. Тем более, когда речь идет о таком сложном округе, где многое сделано, но еще остается очень много острых проблем", - отметила спикер СФ.

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Как сообщил 21 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

В новость были внесены изменения (11:21 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияОтставки и назначенияПесков, Дмитрий СергеевичКраснов, Игорь Викторович
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