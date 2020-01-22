Краснов пообещал жестко реагировать на коррупционные преступления

"Планирую наладить эффективную обратную связь с населением и повысить прозрачность органов прокуратуры, чтобы знать слабые стороны и выстроить [работу] под нужды общества и государства", - сказал он.

Значимость, по его словам, приобретают вопросы надзора за соблюдением законности в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, запустившей механизм так называемой регуляторной гильотины. "Полагаю, что реализация данного проекта не только снимет с бизнеса легальные организационные и финансовые издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами, поскольку существенно снижается возможность для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных административных предписаний как средство своего личного обогащения", - отметил Краснов.

Он считает, что в первую очередь нужно сосредоточиться на отраслях, особо подверженных криминализации. Среди них он назвал ЖКХ, состояние которого, по его мнению, часто определяет отношение граждан к государству в целом, обеспечение прав граждан на жилье, особенно для детей-сирот и многодетных семей.

"В число таких решений может входить распоряжение бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, льготами, госзаказами и другими, - сказал Краснов. - В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости".

"Коррупция как проявление одного из беззаконий также, безусловно, разлагает как деловую среду, так и государство в целом. Коррупция существует постольку, поскольку существует возможность чиновника распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия тех или иных решений", - отметил он.

Краснов сообщил, что изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и другим ведомствам. "Речь идет об ориентировании не на ведомственные результаты, а на реальные изменения в жизни людей путем мер прокурорского реагирования. И в связи с этим работники прокуратуры, как и остальные служащие, должны обратить внимание на запросы граждан, соизмеряя результаты своей деятельности с их удовлетворенностью образованием, здравоохранением и качеством следствия", - отметил он, добавив, что "показатели эффективности прокуратуры иногда можно назвать лукавыми только из-за недобросовестного отношения к их формированию со стороны нерадивых сотрудников".

Прокурорский надзор

Новый генпрокурор считает необходимым скорректировать направления прокурорского надзора с учетом требований времени. "Отмечая требуемый в хорошем смысле этого слова консерватизм работы органов прокуратуры, задачи которой в целом не изменились, необходимы определенные корректировки, поскольку они диктуются временем", - подчеркнул он.

Краснов связал это в том числе "с основными задачами, поставленными государством", в связи с чем "требуется пересмотреть ключевые точки приложения усилий надзорной деятельности, скоординировав соответствующим образом остальные правоохранительные органы".

"Вместе с тем прокуратура, на мой взгляд, должна оставаться на страже закона, следя за его исполнением вне зависимости, как отметил президент в своем недавнем послании, от региональных и иных обстоятельств, идущих вразрез с понятием России как правового государства", - отметил Краснов в своем выступлении.

Демонтаж клеток в судах

Краснов сообщил, что прокуратура займется проблемой демонтажа клеток в судах. Об этом он сказал на пленарном заседании в Совете Федерации, где рассматривается вопрос о назначении его на должность генпрокурора.

"Я думаю, вы очень правильно задаете вопрос по поводу клеток, действительно, это проблема, и я полагаю, что ее необходимо решать, и мы будем этим заниматься", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой.

Краснов заявил, что работе каждого прокурора региона и сотрудника прокуратуры будет дана оценка. "То, что касаемо органов прокуратуры на местах, необходимо сначала вникнуть в работу, узнать коллектив и уже делать какие-то выводы после этого. Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой.

Среди задач прокуратуры Краснов назвал обеспечение законности при возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. "Задача прокуратуры в том, чтобы обеспечить законность при принятии решений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей", - сказал он. По его словам, надо использовать индивидуальный подход в каждом случае при принятии подобных решений.

Краснов поддерживает инициативу сократить категорию дел, которые можно рассматривать в особом порядке судопроизводства. "Я считаю, что это правильно, потому что дела категории "особой тяжести" и "тяжкие" должны рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, которые собрало следствие", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Опыт работы в СК

Краснов также заявил, что его опыт работы в Следственном комитете позволит на посту генпрокурора "по-новому посмотреть" на работу ведомства и полиции.

"Мой опыт работы в СК позволит мне по-новому посмотреть на работу СК и МВД РФ, искать какие-то общие точки соприкосновения и понимать процесс. Поэтому не думаю, что будут какие-то кардинальные меры", - сказал он.

Краснов отметил, что сначала необходимо вникнуть в работу, а потом смотреть, кто как работает. "Потом уже, безусловно, [будет] настройка определенных механизмов и мер прокурорского реагирования", - сказал он.

Генпрокурор добавил, что противостояния между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет. "На мой взгляд, никакого противостояния между СК и Генпрокуратурой нет. Оба ведомства работают в соответствиями с требованиями закона", - сказал Краснов.

Он также добавил, что его переход в надзорное ведомство из СК не повлияет на беспристрастность оценок прокуратуры работы следствия. "Полагаю, что нет. Это вопрос профессионализма", - сказал Краснов.

По его словам, предложение занять должность генпрокурора РФ было для него неожиданным. "Если честно, то да. Назначение было неожиданным, предложение, как мне кажется, было неожиданным", - сказал Краснов.

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