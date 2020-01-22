Правительство Пермского края после ухода Решетникова продолжает работу в прежнем составе

ПЕРМЬ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Пермского края продолжает работать в прежнем составе после назначения Максима Решетникова, занимавшего пост главы региона, министром экономического развития РФ. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Правительство Пермского края работает в прежнем составе и в прежнем режиме. Все решения вице-премьеров и министров в рамках своих полномочий легитимны. Решения об и.о. председателя правительства будет принимать назначенный президентом РФ врио губернатора", - сказали в пресс-службе, не уточнив, кто исполняет обязанности главы региона.

Ранее стало известно, что запланированное на среду заседание правительства Пермского края, посвященное рассмотрению вопроса о ходе реализации национального проекта "Здравоохранение", не состоялось. Причины отмены ТАСС не назвали.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового правительства. Путин своим указом назначил министром экономического развития Решетникова, который сменил Максима Орешкина.