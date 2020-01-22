Чайка пожелал успехов Краснову на посту генпрокурора

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка пожелал успехов своему будущему преемнику на этом посту Игорю Краснову. Об этом он сказал на пленарном заседании в Совете Федерации после освобождения от должности.

"Хочу пожелать своему преемнику Игорю Викторовичу всего самого доброго. Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, поэтому ему эта система дорога", - сказал Чайка.

По его словам, сотрудничество прокуратуры с Советом Федерации сделало надзорное ведомство авторитетным и полезным не только в России, но и на международной арене. Чайка отметил, что для него было большой честью возглавлять российскую прокуратуру 14 лет.

"Это пятый показатель за 300-летнюю историю российской прокуратуры из 53 прокуроров. За это время прокуратура завоевала большой авторитет, была эффективна и полезна не только в РФ, но и на международной арене, это общепризнанный факт. И во многом этому способствовала конструктивная работа с Советом Федерации", - сказал Чайка.

По словам бывшего генпрокурора, все его отчеты, которые проходили в Совете Федерации, все те постановления, которые принимались по ним, были точками отсчета дальнейшего формирования позиций прокуратуры по многим вопросам. В частности, это вопросы ЖКХ, защиты прав малообеспеченных граждан, а также вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. "Мы находили полное понимание и поддержку в Совете Федерации по всем этим вопросам. Нам было комфортно и легко с вами работать", - сказал Чайка, отметив что прокуратура и СФ делали одно общее дело в интересах страны.

"Я еще раз выражаю вам слова благодарности и абсолютно убежден, что такие отношения сохранятся и дальше между Советом Федерации и прокуратурой России. И думаю, что это будет как раз способствовать дальнейшему развитию правового государства, которое сегодня строим в РФ", - сказал бывший генпрокурор.

Совет Федерации на пленарном заседании 22 января освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора. Сенаторы выразили ему благодарность за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в РФ.

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Как сообщил 21 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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