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Справороссы решат вопрос о новом главе комитета по информтехнологиям с руководством Думы

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил главу комитета Леонида Левина на должность замруководителя аппарата правительства

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вопрос о новом председателе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет решаться совместно с руководством палаты и другими фракциями, сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"У нас есть фракция, у нас есть, напомню, квотность, то есть у нашей фракции три комитета (возглавляемых депутатами от "Справедливой России" - прим. ТАСС), три комитета должны остаться. И мы не только внутри фракции, но и с руководством Госдумы, с другими фракциями будем решать этот вопрос в спокойном режиме", - сказал Миронов журналистам в среду.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение об утверждении новой структуры аппарата правительства РФ. Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назначен замруководителя аппарата.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияЛевин, Леонид Леонидович
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