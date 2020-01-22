Источник: новый министр здравоохранения планирует встретиться с коллективом 23 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Встреча нового министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с коллективом министерства запланирована на 23 января. Об этом ТАСС сообщил источник в Минздраве России.

"Встреча запланирована на четверг", - сказал собеседник агентства.

Новый состав кабинета министров был объявлен 21 января. Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор, сменил Веронику Скворцову. Бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов теперь возглавляет Минпросвещения, а Антон Котяков, ранее занимавший пост замминстра финансов, теперь будет отвечать за Министерство труда и социальной защиты. В социальном блоке свой пост сохранила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.