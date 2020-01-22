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Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе

Совет Федерации ранее освободил его от должности генерального прокурора РФ
Полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте Кремля.

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"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в документе.

Владимир Путин 20 января предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу. Соответствующее решение Совет Федерации принял в среду. Как сообщил 21 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Предшественник Чайки на посту генерального прокурора РФ Владимир Устинов в настоящее время является полпредом президента РФ в соседнем с СКФО Южном федеральном округе.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияОтставки и назначения
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