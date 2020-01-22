Володин: Левин в аппарате кабмина усилит работу по темам, которые критиковала Дума

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Назначение председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина на должность замруководителя аппарата правительства РФ должно повысить эффективность работы кабмина по направлениям, которые подвергались критике со стороны депутатов. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.

"Направление Левина в руководство аппарата правительства <…> должно повысить эффективность работы по ряду тем, которые мы подвергали критике", - сказал спикер. Он напомнил, что депутаты неоднократно говорили, что "правительство недорабатывает в области цифровой экономики", в Госдуму не внесены необходимые законопроекты. "Это проблема ряда ведомств, в первую очередь министерства цифры, министерства экономического развития, ряда других министерств, - считает политик. - Как вы понимаете, без этого у нас не будет роста экономики".

"В связи с этим, как бы ни было нам тяжело, как бы ни было тяжело фракции "Справедливая Россия", принято решение делегировать в руководство аппарата правительства Леонида Леонидовича Левина", - подтвердил Володин, напомнив, что депутат на протяжении более восьми лет работает в Госдуме. "В руководстве аппарата правительства в должности заместителя руководителя аппарата правительства он будет отвечать как раз за тот блок, которым он занимался до сегодняшнего дня в Думе, вопросы IT-технологий, цифровой экономики, СМИ", - уточнил спикер.