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Путин заявил, что попыткам фальсификации истории можно противостоять только правдой

Как отметил президент РФ, правда "должна быть аргументированной"

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Противостояние попыткам фальсификации истории Второй мировой войны должно основываться на аргументированной правде. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

Отвечая на вопрос, как можно противостоять подобным фальсификациям, глава государства сказал: "Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной".

Путин напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический ресурс, основанный на архивных документах. По словам президента, в этом проекте должны работать "хорошие специалисты, которые могут нужные вещи ярко, доходчиво доносить до миллионов людей".

"Что касается архивных материалов, то их, наверное, у нас больше, чем где бы то ни было", - заключил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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