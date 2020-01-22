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Совфед избрал Любовь Глебову первым зампредом комитета по законодательству

Она будет отвечать за взаимодействие с институтами гражданского общества

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение об избрании сенатора Любови Глебовой первым зампредом комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

В первой половине заседания СФ сенаторы приняли постановление о переходе Глебовой в комитет по законодательству из комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, где она также занимала должность первого заместителя председателя.

Как пояснил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, такой переход сенатора связан "с передачей вопросов, связанных с развитием гражданского общества, в ведение комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству". "Так как она у нас в комитете вела эти вопросы, чтобы, опять-таки, сохранялась преемственность и целостность, поэтому было такое обращение [вывести ее из состава регламентного комитета]", - сказал Тимченко.

Как сказал ТАСС глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, после решения о переходе Глебовой комитет провел внеочередное заседание, на котором принял решение рекомендовать палате избрать ее на должность первого зампреда комитета. "Коллега Глебова будет отвечать за взаимодействие с институтами гражданского общества", - сказал глава комитета.

Он добавил, что ранее в среду Совфед принял поправки в свой регламент, где определил, что "все вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества возвращены в ведение комитета по законодательству".

Теги
Глебова, Любовь НиколаевнаКлишас, Андрей АлександровичТимченко, Вячеслав Степанович
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