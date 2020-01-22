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Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

По мнению российского президента, такая форма правления в ряде случаев "дает сбои"
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© Михаил Метцель/ТАСС

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразными эксперименты с формой правления в России и с переходом от президентской к парламентской республике. Об этом он заявил в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

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Глава государства отметил, что парламентские республики распространены в мире, особенно в Европе, но есть и другие примеры. Так, Германия - парламентская республика, а Франция - президентская; одна из крупнейших стран мира - Индия - является парламентской страной, а США - президентской, сказал Путин.

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - сказал Путин. "Нам лучше не экспериментировать", - добавил он, отметив, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня "дает сбои". По мнению Путина, для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов и народностей "нужна все же крепкая президентская власть".

Глава государства пояснил, что для нормального функционирования парламентской формы правления политическая структура в стране должна "расти давно", как в Европе, где некоторые партии существуют столетиями. "А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране - Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского - …", - отметил Путин, назвав саму либеральную идею хорошей, но выразив сомнение в том, сможет ли партия "функционировать без своего лидера".

Говоря о сбоях в парламентской форме правления, глава государства обратил внимание, что в некоторых странах "не могут сформировать правительство по полгода". "Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа! Поверьте мне, это просто невозможно, это колоссальный ущерб государству", - сказал Путин. В других случаях для формирования правительства партии договариваются о коалициях, несмотря на противоположные взгляды на инструменты достижения целей, добавил президент.

"На практике сами западные эксперты, я их почитываю иногда, говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени кризисную ситуацию, и думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной", - заключил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичСШАИндияГерманияРоссияФранция
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