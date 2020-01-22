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Формирование правительства России

Володин подчеркнул заслуги Медведева в повышении качества взаимодействия Думы и кабмина

Спикер Госдумы обратил внимание, что новый председатель правительства Михаил Мишустин также "уделяет большое значение диалогу с Думой, конструктивной работе"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Нынешний высокий уровень взаимодействия Госдумы и правительства - заслуга ушедшего с поста премьер-министра Дмитрия Медведева, депутаты рассчитывают на максимальную преемственность в этой сфере. Об этом заявил в среду на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Во многом [то], что Дума стала конструктивно работать с правительством, - заслуга прежнего премьера Дмитрия Анатольевича Медведева. И вы знаете, что, несмотря на сопротивление отраслевых министров и аппарата, он сделал так много в этой сфере, что мы практически вышли на другой уровень коммуникаций, который нам позволяет более качественно готовить законы", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

"И обсуждая кандидатуру на пост председателя правительства [Михаила] Мишустина, мы переживали и говорили о том, что нам эту преемственность необходимо сохранить, вывести, если хотите, диалог на другой уровень", - отметил он.

В связи с этим Володин обратил внимание, что новый председатель правительства "уделяет большое значение диалогу с Думой, конструктивной работе". "И им принято решение о назначении заместителем руководителя аппарата Трунина Ильи Вячеславовича. Он предметно будет заниматься законотворчеством, мы с вами его хорошо знаем", - уточнил он.

Спикер подчеркнул, что это не новая кандидатура для депутатов: Трунин множество раз представлял с трибуны Госдумы правительственные законопроекты. "В его полномочиях - обеспечение взаимодействия с парламентом, с Госдумой", - добавил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияТрунин, Илья ВячеславовичФормирование правительства России
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