Путин оценил хорошую реализацию послания президента в Липецкой области

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Липецкую область, где он ознакомился с объектами социальной инфраструктуры Усманского района, отметил, что меры, о которых говорилось в послании Федеральному собранию, реализуются в регионе на хорошем уровне.

"То, что я говорил в послании, - хотели посмотреть, как у вас это организуется и делается. Делается хорошо", - сказал Путин, подойдя к жителям Усмани после посещения городской детской школы искусств.

Он позитивно оценил школу искусств и новую детскую поликлинику. "Посмотрите, какая поликлиника детская хорошая, школа искусств, улицы прибраны", - сказал президент.

Жители города благодарили главу государства. "Слово сдержали", - сказал один из них президенту, на что Путин ответил, что "старается держать слово".

Пообщавшись с собравшимися неподалеку от школы гражданами, Путин отправился на встречу с представителями общественности в Липецкой области, однако горожане вновь стали звать президента. Глава государства вернулся к ним, поблагодарил за поддержку, за работу. "У вас есть, на что посмотреть. Мы как раз приехали, чтобы посмотреть, как у вас делается то, что хотим сделать в других регионах", - сказал он.

"Здесь есть, конечно, над чем работать. Сейчас с губернатором [Липецкой области Игорем Артамоновым] идем, и он говорит: "Сейчас будут жаловаться". Я говорю: "Да не будут", - заметил Путин со смехом.

Рояль для школы искусств

Президент пообещал помочь детской школе искусств в городе Усмань с приобретением нового рояля.

Путин зашел в классы хореографии, "Искусство фотографии", "Хоровое пение", где в это время проходили занятия. В школе искусств, как сообщила ее директор Анна Щербак, проходят обучение более 500 детей, а в шести филиалах, которые расположены в селах Усманского района, - 940 учеников. Обучение ведется по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты, хоровое пение, хореография, искусство фотографии.

Щербак рассказала, что реконструкция школы была проведена за три месяца, после чего резко возросло количество желающих обучаться в учреждении. Она также сообщила о вопросах, которые возникают у подобных учреждений, в том числе о необходимости смены музыкального оборудования. Так, по ее словам, в школе необходимо сменить рояль, который постоянно расстраивается.

"У меня хорошие связи. Я договорюсь", - ответил Путин с улыбкой и пообещал помочь школе с его приобретением.

Кроме того, директор отметила, что школе для связи с ее филиалами необходим автобус на 30 мест. К разговору подключился глава администрации Липецкой области. "Автобус, позвольте, мы сами решим, а если рояль - на память", - сказал Артамонов.

"Разделяем: вы будете начальником транспорта цеха, а я по искусству", - ответил Путин.