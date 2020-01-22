Козлов: работа на Дальнем Востоке уже идет в соответствии с озвученными премьером целями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Возглавивший правительство РФ Михаил Мишустин обозначил в качестве главных задач кабмина выполнение послания президента РФ и достижение целей национальных проектов, при этом на Дальнем Востоке работа уже выстроена в соответствии с этими приоритетами. Об этом сообщил журналистам глава Минвостокразвития Александр Козлов, сохранивший пост в новом составе кабмина.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура правительства РФ и его новый состав. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая во вторник заседание правительства, призвал кабмин активнее реализовывать нацпроекты и быстро начать работу по реализации социально-экономических задач.

"Задачи, которые озвучил Михаил Владимирович Мишустин, они все имеют ранее подготовленную базу. Это, конечно же, выполнение национальных проектов, это выполнение послания президента, направленное на две главные цели - увеличение экономического роста и обеспечение достойными условиями жизни. Мы на Дальнем Востоке работаем в этой логике со всем нашими губернаторами, с вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым. Все наши государственные программы, все наши решения с согласованы с президентом, с председателем правительства и направлены на выполнение этих целей", - сказал Козлов.

Правительство РФ 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.