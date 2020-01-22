Турчак заявил, что единороссы будут наращивать взаимодействие с правящей партией Сирии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена наращивать взаимодействие с сирийской правящей партией "Баас" в рамках заключенных соглашений. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом в среду.

"Для партии "Единая Россия" очень важен импульс двусторонних связей и отношений, который задали главы наших государств в ходе визита президента России Владимира Путина в Сирию. Для нас это прямое руководство к действию, в этой связи мы будем наращивать наше взаимодействие и выполнять наши договоренности, которые легли в основу соглашений между "Баас" и "Единой Россией", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов.

По его словам, в рамках межпарламентских контактов партия сопровождает подписание соглашений между регионами Сирии и России. "Последнее соглашение было подписано между провинцией Тартус и городом-героем Севастополь. Мы возлагаем на него большие надежды в части развития экономики и усиления логистических контактов. Еще один регион РФ готов к подписанию соглашения - это Московская область. Планируем, что это произойдет в самое ближайшее время", - отметил Турчак.

Секретарь генсовета партии также напомнил о встрече с заместителем секретаря "Баас" Хилялем Хилялем в центральном офисе партии в Москве в конце ноября. "На прошлой встрече мы договорились о развитии наших как межпарламентских, так и межпартийных связей двух правящих партий. Так, с 2020 года стартует совместная образовательная программа на базе Высшей партийной школы, в рамках которой будут осуществляться в том числе двусторонние контакты на уровне руководителей наших региональных партийных отделений", - сказал Турчак.

В свою очередь Хаддад в ходе встречи выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений и подписание новых соглашений о сотрудничестве. "Мы пристально следим за теми соглашениями, которые были подписаны между нами для того, чтобы их выполнять и развивать, а также надеемся на подписание новых соглашений. Так, в настоящее время мы работаем над подписанием соглашения о сотрудничестве с Московской областью. Мы будем двигаться по четко определенной линии, несмотря на все трудности", - отметил посол.