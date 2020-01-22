Дума прекратила депутатские полномочия Левина в связи с переходом в аппарат кабмина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду прекратила депутатские полномочия Леонида Левина, который был назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Проект постановления о сложении полномочий Левина был подготовлен в среду. В Госдуме он возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, входил в состав фракции "Справедливая Россия".

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назначение Левина должно повысить эффективность работы кабмина по направлениям, которые подвергались критике со стороны депутатов.