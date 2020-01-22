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Дума прекратила депутатские полномочия Левина в связи с переходом в аппарат кабмина

В Госдуме он возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду прекратила депутатские полномочия Леонида Левина, который был назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Проект постановления о сложении полномочий Левина был подготовлен в среду. В Госдуме он возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, входил в состав фракции "Справедливая Россия".

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назначение Левина должно повысить эффективность работы кабмина по направлениям, которые подвергались критике со стороны депутатов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЛевин, Леонид Леонидович"Справедливая Россия"
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