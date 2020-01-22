Тринога освобожден от должности главы секретариата председателя правительства

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности руководителя секретариата председателя правительства РФ Михаила Триногу в связи с уходом Дмитрий Медведева. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Триногу Михаила Ивановича от должности заместителя руководителя аппарата правительства РФ - руководителя секретариата председателя правительства РФ Медведева Д. А. в связи с прекращением исполнения Медведевым Д. А. полномочий председателя правительства РФ", - говорится в документе.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжения об утверждении новой структуры аппарата правительства РФ. Первым заместителем руководителя аппарата правительства стал Валерий Сидоренко. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назначен заместителем руководителя аппарата, заместителем также стал бывший заместитель министра финансов Илья Трунин. Должность руководителя протокола председателя правительства - замруководителя аппарата правительства заняла Наталья Савина. Кроме того, заместителями руководителей аппарата назначены Светлана Андрющенко, ранее занимавшая должность замглавы ФНС, а также Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.