Слуцкий считает справедливой идею о запрете иностранного гражданства для дипломатов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Введение запрета для дипломатов на получение вида на жительство или гражданства в других странах укрепит суверенитет РФ и позволит избежать ненужных рисков. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя соответствующую инициативу Совета Федерации.

"Считаю справедливой идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете второго гражданства для дипломатов. Это действительно послужит укреплению суверенитета России и позволит избежать для государства ненужных рисков на дипломатическом поприще", - сказал он.

Слуцкий уточнил, что комитет со своей стороны готов "подключиться к работе над законопроектом, как только соответствующая инициатива получит свое оформление".

Ранее Совфед утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. Согласно документу, комитетам СФ по международным делам и по конституционному законодательству и госстроительству поручено рассмотреть совместно с МИД РФ вопрос о внесении в федеральное законодательство изменений, "касающихся распространения запрета на получение вида на жительство и (или) гражданства иностранного государства на чрезвычайных и полномочных послов Российской Федерации". Как сообщил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, соответствующий законопроект будет разработан в кратчайшие сроки.

Матвиенко, открывая весеннюю сессию в среду, предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов. По ее словам, есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства и дипломатами, недостаточное внимание к этой проблеме "может дорого обойтись государству".