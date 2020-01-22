Миронов назвал хорошей ротацией обновление кабмина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Лидер справороссов Сергей Миронов назвал хорошей ротацией обновление правительства, новый кабмин он охарактеризовал как работоспособный. Беспокойство политика вызывает лишь назначение министром просвещения РФ Сергея Кравцова, которого он назвал идеологом ЕГЭ.

"Из 30 вице-премьеров и министров ровно половина осталась, 50% - хорошая ротация... В целом должен сказать, что это работоспособное, дееспособное правительство, будем от него ждать прежде всего исполнения решений в послании президента и реальных изменений к лучшему для большинства граждан", - сказал Миронов журналистам в среду.

"Вызывает тревогу только одно кадровое назначение, я имею в виду министра образования Кравцова - это идеолог, апологет ЕГЭ. Сегодня уже со второго класса детишек начинают мучить", - добавил лидер справороссов и выразил опасение, что сферу образования "ждут не лучшие времена". "Может быть, я ошибаюсь, хотелось бы. Но поживем - увидим", - допускает политик.

Социальная политика - в приоритете

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") отметила назначение Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты. "Теперь очевидно, что вопросы социальной поддержки и защиты населения становятся наиболее приоритетными для правительства, - считает парламентарий. - Кроме того, хотела бы обратить внимание на профессиональные качества нового министра. Знаю его как большого профессионала, человека способного решать серьезные, масштабные задачи".

Епифанова позитивно оценила сохранение постов в кабмине вице-премьером Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. "У нас есть определенные результаты, наработаны перспективные планы. Не хотелось бы начинать все с начала", - пояснила она, выразив надежду на продолжение совместной работы.

Заместитель председателя нижней палаты также выразила удовлетворение в связи с тем, что свои портфели сохранили главы Минприроды и Минпромторга Дмитрий Кобылкин и Денис Мантуров. "Это опытные министры, которые своей работой и результатами уже не один год подтверждают абсолютное соответствие занимаемым должностям. У них налажено эффективное взаимоотношение с парламентом. Надеюсь, что наша совместная работа позволит и в дальнейшем достигать результатов, решать те задачи, которые поставил президент", - сказала парламентарий. При этом ротация руководителей Минздрава и Росздравнадзора, "безусловно, будет на пользу", уверена Епифанова.

В новость были внесены изменения (15:47 мск) — уточняется имя — Александр Козлов.