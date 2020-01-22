Госдума утвердила Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла решение о назначении депутата-единоросса Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ.

До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Данное назначение потребовало консультаций между фракциями "Единая Россия" и "Справедливая Россия". В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе, комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен "Справедливая Россия" получила комитет по делам национальностей, который возглавит депутат от этой фракции Олег Николаев.

"Александр имеет репутацию талантливого профессионала, обладающего большим опытом работы в средствах массовой информации, - прокомментировал решение палаты Левин, слова которого приводит пресс-служба комитета. - Его открытая активная гражданская позиция неоднократно была продемонстрирована в публикациях, затрагивающих острые темы общества и политики". "Являясь членом Союза журналистов России, он не только является ярким публицистом, но и проявил блестящие способности к публичным выступлениям", - добавил депутат.

Левин не сомневается, что под руководством Хинштейна комитет Госдумы "не только справится с задачами законодательного обеспечения цифровой трансформации экономики, но и приложит все усилия для сохранения свободы слова и свободы распространения информации в стране". "Уверен, что наше с ним взаимодействие в рамках сотрудничества правительства и парламента будет эффективным, так как будет опираться на давние не только деловые, но и дружеские отношения", - заключил он.

В новость были внесены изменения (16:00 мск) - добавлен комментарий Левина.