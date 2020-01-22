МИД РФ: шаги по выправлению диалога между Россией и Польшей должны исходить от Варшавы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия не была инициатором сворачивания диалога с Польшей, в том числе по спорным вопросам истории, поэтому шаги по его восстановлению должны исходить из Варшавы. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с реакцией в Польше на публикацию в России новых документов по истории Второй мировой войны.

"Со своей стороны хотели бы напомнить, что всегда выступали за честные и документально подкрепленные обсуждения сюжетов нашей истории, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Вместе с тем не Россия была инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов российско-польского сотрудничества, в том числе по историческим темам".

"В данном контексте шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах подхода к истории и выстраивания диалога, устремленного в будущее", - указали в МИД РФ.