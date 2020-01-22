Госдума 23 января рассмотрит в первом чтении законопроект о поправке к Конституции

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума на заседании 23 января рассмотрит в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Об этом в среду по итогам заседания Совета Госдумы журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы готовимся к завтрашнему дню, у нас заседание начнется в 10:00, обычно начинается в 12:00. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в Конституцию", - сказал он.

Председатель Госдумы отметил высокий интерес парламентариев к рассмотрению документа. "Очень многие хотели бы выступить. В этой связи мы договорились, что в обязательном порядке прозвучат по три вопроса от фракции, а затем дополнительное время будет выделено "Единой России" как самой большой фракции, потому что уже сейчас записавшихся порядка 14 человек", - уточнил он. По его словам, депутаты желают максимально полно изучить конституционные инициативы президента.

Нижняя палата, добавил Володин, также обсудит в третьем чтении еще один президентский законопроект - о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Во вторник профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение ряда статей конституции, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию 15 января.