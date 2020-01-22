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Ушаков сообщил, что Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

По словам помощника российского президента, у Путина будет слишком мало времени для подробных бесед

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Путин, который нанесет 23 января визит в Израиль, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майклом Пенсом. Однако, по словам представителя Кремля, у российского лидера будет слишком мало времени для подробных бесед.

"Программа [визита Путина в Израиль] очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер", - сказал журналистам Ушаков. Впрочем, он заметил: "Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руки основным участникам, это неизбежно". "Состоятся ли продолжительные беседы - весьма сомнительно, просто времени нет физически", - уточнил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "запросы [на встречи с Путиным] поступали, в том числе от президента Зеленского". На просьбу ТАСС пояснить, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

"Время [у Путина в Израиле] крайне ограничено, все сжато до предела, мы просто надеемся на отдельные короткие контакты, так называемые контакты на ногах", - пояснил помощник российского лидера.

23 января Путин совершит рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. В Израиле также пройдет международный форум "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Как планируется, среди участников форума будет вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Также сообщалось, что в Израиль приедет Зеленский.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияИзраильУшаков, Юрий ВикторовичШтайнмайер, Франк-ВальтерЧарльз, принц УэльскийПенс, Майкл (Майк)Макрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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