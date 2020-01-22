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У Ушакова пока нет информации о сроках визита Халифы Хафтара в Россию

Помощник президента России напомнил, что перед началом конференции по Ливии в Берлине фельдмаршал написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность приехать при удобном стечении обстоятельств

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пока затруднился назвать сроки приезда в Россию командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара.

"Я не знаю насчет его приезда, просто не имею информации", - признался в беседе с журналистами представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что "перед началом конференции по Ливии в Берлине (состоялась 19 января - прим.ТАСС) Хафтар написал письмо нашему руководителю (президенту РФ Владимиру Путину - прим.ТАСС), в котором отмечает нашу роль в процессе урегулирования и высказывает свою готовность приехать в Москву при удобном стечении обстоятельств". "Конкретно у нас пока информации нет", - отметил Ушаков.

Теги
РоссияЛивияУшаков, Юрий ВикторовичХафтар, Халифа
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