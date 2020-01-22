Ушаков сообщил, что Путина ждет "сверхнасыщенный день" в ходе визита в Израиль и Палестину

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращен на день из-за формирования российского правительства. Как сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, вместо двух дней поездка займет лишь один.

"Предстоящий 23 января визит представитель Кремля назвал "сверхнасыщенным". "Раньше визит планировался двухдневный, но, в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства, мы сократили эту поездку, делаем ее в один день", - сказал Ушаков. По его словам, Москва "встретила полное понимание израильской стороны с учетом того, что все основные мероприятия удалось так компактно уложить в один день". Представитель Кремля добавил, что Путин не сможет присутствовать "только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает для иностранных гостей президент Израиля [Реувен Ривлин]".

Представитель Кремля уточнил, что в поездке Путина будет сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, а также представители нескольких других министерств. "У нас предусматривался в поездке наш бывший вице-премьер [Максим] Акимов, который возглавлял межправительственную комиссию [российско-израильскую по экономическому сотрудничеству]. Но поскольку сейчас он уже не работает в правительстве, будем ожидать скорого назначения нового сопредседателя, который, как нам представляется, должен весьма активно подключиться к работе, поскольку в последнее время зафиксировано некоторые падение товарооборота между нашими странами", - отмети Ушаков.

15 января правительство РФ ушло в отставку. 16 января президент РФ Владимир Путин после согласования с Госдумой назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина, 21 января были опубликованы указы о новом составе российского кабинета министров.

Переговоры с Аббасом

Ушаков обвинил США в действиях, которые подрывают международные усилия по перезапуску прямых переговоров между Палестиной и Израилем.

"Мы считаем, что международные усилия по перезапуску прямых переговоров между палестинцами и израильтянами подрывают односторонние действия США", - заявил журналистам представитель Кремля. Он уточнил, что имеет ввиду "в первую очередь решение Вашингтона более не считать деятельность Израиля нарушением международного права, а также признанием американцами израильского суверенитета над оккупированными сирийскими Голанскими высотами и перенос посольства в Иерусалим". Ушаков добавил, что данная тема может быть затронута во время переговоров Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом 23 января в Вифлееме.

Помощник Путина сказал, что 23 января по окончании работы в Израиле президент посетит Вифлеем для встречи с Аббасом. "У нас поддерживается регулярный политический диалог", - констатировал Ушаков. Он считает, что на предстоящих переговорах "будут обсуждаться различные вопросы как двустороннего плана, так и ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективу палестино-израильского урегулирования". "Наша позиция хорошо известна: мы выступаем в поддержку законных устремлений палестинцев, включая их право на собственное независимое государство", - указал он.

Выступление на форуме в Израиле

Путин расскажет участникам Всемирного форума памяти Холокоста о том, кто освободил концлагерь Освенцим, вновь заявит о недопустимости фальсифицировать историю и затронет некоторые международные проблемы.

Как рассказал Ушаков, Путин 23 января выступит в Израиле на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". "Наш президент выступит на форуме первым из иностранных гостей, сразу же после президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора, который лично организует и финансирует этот форум", - отметил представитель Кремля.

"В своем выступлении наш президент расскажет о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, напомнит, что именно наши войска освободили Освенцим 27 января 1945 года, теперь эта дата определена Генеральной Ассамблеей ООН в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста", - отметил Ушаков. По его словам, "естественно, президент будет много говорить о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны". "В последнее время дискуссии на этот счет активизировались, в том числе после известного выступления нашего президента в декабре в Санкт-Петербурге на неформальном саммите лидеров стран СНГ", - констатировал помощник Путина.

Он также прогнозирует, что президент РФ в выступлении "затронет некоторые международные проблемы".

"На наш взгляд, будет очень интересное выступление, тем более наш президент выступает в качестве главного иностранного гостя", - подчеркнул Ушаков.

Переговоры с Нетаньяху

Ушаков подчеркнул, что 23 января также предстоят переговоры Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Будет проведет очередной диалог, у нас очень интенсивные отношения выстраиваются с израильским премьер-министром", - констатировал помощник президента РФ. По его словам, на предстоящей встрече "будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике". "Особое внимание будет традиционно уделено положению на Ближнем Востоке включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановку в Сирии, положение дел в палестино-израильском урегулировании", - уточнил Ушаков.

Он обратил внимание на то, что "состоятся отдельные переговоры Путина и с президентом Израиля Реувеном Ривлином".

Памятник жителям блокадного Ленинграда

Ушаков сообщил, что также Путин примет участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы "Свеча памяти". Монумент посвящен героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, в его основание заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища. Памятник был спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами. Его установка - инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга.

"Еще одно связанное с войной мероприятие предстоит президенту во время пребывания в Израиле - это церемония передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера", - отметил представитель Кремля. Он напомнил, что Фельдгендлер "вместе с советским офицером Александром Печерским стал организатором и вдохновителем восстания и побега заключенных лагеря смерти Собибор". Представитель Кремля уточнил, что церемония пройдет в резиденции президента РФ в Израиле в одной из гостиниц.