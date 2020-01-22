Ректор ВШЭ считает, что в новое правительство вошли эффективные государственные менеджеры

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новые задачи в социальном секторе и экономике, стоящие теперь перед правительством, будут выполнять люди, доказавшие, что они, в первую очередь, ориентированы на результат. Такое мнение высказал ТАСС ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

Новый состав кабинета министров был объявлен во вторник, 21 января. В кабмине во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

"Как это всегда бывает, кто-то потом останется, кто-то нет, но в целом видим достаточно вероятный "поколенческий портрет" власти 2030. Это правительство эффективных государственных менеджеров. Практически каждый реализовал (целиком или в основном) важный для своей отрасли проект. Исполнительная власть переходит на более операциональный режим работы - "идеологов", людей с опытом, умеющих находить консенсус со сложившимися элитами. Сменяют люди, однозначно ориентированные на результат", - сказал Кузьминов.

Эффективные менеджеры против главных вызовов

По словам Кузьминова, сам председатель правительства РФ Михаил Мишустин и члены его команды, пришедшие в правительство, являются яркими представителями поколения эффективных менеджеров. "Михаил Мишустин и члены его команды, пришедшие в правительство, сделали один из самых важных проектов в истории страны - они создали эффективную и прозрачно работающую налоговую службу. По долгосрочному воздействию на экономику результат работы команды Мишустина идет сразу за макроэкономической стабилизацией, считающейся сегодня основным достижением Путина. И то, и другое - необходимые элементы нормальной рыночной экономики, она без них работает неустойчиво, ее лихорадит", - отметил он.

Главным результатом работы нового министра просвещения РФ Сергея Кравцова на посту главы Рособрнадзора Кузьминов назвал изменение отношения к ЕГЭ, а про нового главу министерства науки Валерия Фалькова заметил, что тот поднял уровень возглавляемого им Тюменского университета. "Кравцов восстановил доверие к ЕГЭ и закрыл тысячи контор по продаже дипломов. Фальков за пять лет создал в Тюменском университете - никогда не входившем в перечень университетских центров страны - устойчивые проекты международного уровня", - уточнил Кузьминов.

Новый вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, ранее занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, смог, по словам эксперта, заставить "строительный комплекс Москвы работать не на себя, а на развитие города".

Решение задач на новом уровне

"Отдельная тема - социальный блок. Татьяна Голикова получила возможность сформировать свою команду. Теперь она может сосредоточиться на ключевых задачах социальной политики и мы увидим совершенно новую работу этого сектора. "Социалка" в XXI веке - это не только устойчивость общества, это формирование человеческого капитала страны", - отметил Кузьминов.

Кроме того, по словам эксперта, тот факт, что помощник президента РФ Андрей Белоусов сменил Антона Силуанова на посту первого вице-премьера, говорит о том, что будет изменена модель работы и приоритеты в экономике. "Это показатель того, что меняется модель работы - задачи макроэкономической и бюджетной стабильности сохраняют значение, но переходят в фоновый режим - они теперь обеспечивают задачи экономического роста и технологической модернизации, что, в свою очередь, должно составить базу новой социальной и политической устойчивости России - с расширенным средним классом, с ограничением бедности и неуспешности граждан, с активными предпринимателями. Это главный вызов", - отметил ректор ВШЭ.

В новом правительстве будет продолжена и работа по изменению и упрощению сложившегося механизма исполнительной власти. На данный момент эти проблемы тормозят выполнение указа президента 2018 года, нацеленного на возвращение роста благосостояния граждан и быструю технологическую модернизацию экономики.

"Правительство Медведева сделало важный шаг, предложив президенту радикальный демонтаж инерционной системы регулирования, контроля и надзора, элементы которой унаследованы аж от СССР. Эта работа - "регуляторная гильотина", - безусловно, будет продолжена. Ее автор, [Константин] Чуйченко, остался в правительстве на посту министра юстиции", - отметил Кузьминов.

Однако расчистка нормативных актов - это только одна часть необходимой работы. Правительству надо решить еще три задачи. Это повышение собственной эффективности, отказ от размывания ответственности внутри бюрократического механизма. Это упрощение системы работы с государственными деньгами: государственных закупок и избыточного контроля, они стали факторами торможения экономики. "Ответственность за результат повсеместно подменяется тщательным выполнением деталей формальных процедур. Надо вернуть заказчикам и распорядителям права и вместе с правами - личную ответственность", - пояснил ректор ВШЭ, отметив, что обновленный механизм Минфин может выстроить совместно с Счетной палатой. "Тем более что ведомства теперь "генетически близкие", - добавил он.