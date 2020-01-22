Орешкин поздравил нового главу Минэкономразвития и выразил готовность ему помогать

"Ну и, конечно же, самые теплые поздравления и пожелания удачи Максиму Решетникову! Чем сможем, тем поможем", - написал Орешкин в своем Instagram под фотографией, на которой он вместе с Решетниковым сидит в телевизионной студии во время съемки передачи "Диалог" в 2019 году.

21 января президент Владимир Путин утвердил состав нового правительства РФ. Новым руководителем Минэкономразвития вместо Орешкина был назначен Решетников, занимавший с сентября 2017 года пост губернатора Пермского края, а до этого - министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.