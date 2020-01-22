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Формирование правительства России

Орешкин поздравил нового главу Минэкономразвития и выразил готовность ему помогать

Максим Решетников занимал с сентября 2017 года пост губернатора Пермского края

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин пожелал удачи новому руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову и выразил готовность ему помогать.

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"Ну и, конечно же, самые теплые поздравления и пожелания удачи Максиму Решетникову! Чем сможем, тем поможем", - написал Орешкин в своем Instagram под фотографией, на которой он вместе с Решетниковым сидит в телевизионной студии во время съемки передачи "Диалог" в 2019 году.

21 января президент Владимир Путин утвердил состав нового правительства РФ. Новым руководителем Минэкономразвития вместо Орешкина был назначен Решетников, занимавший с сентября 2017 года пост губернатора Пермского края, а до этого - министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим ГеннадьевичФормирование правительства России
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