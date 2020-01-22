Голикова представит новых глав соцблока 23 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова представит новых министров социального блока Антона Котякова, Сергея Кравцова и Михаила Мурашко Минтруду, Минпросвещения и Минздраву 23 января, Валерий Фальков будет представлен Минобрнауки в понедельник, 27 января. Об этом в среду сообщили журналистам в секретариате Голиковой.

"Завтра в первой половине дня Татьяна Голикова представит новых министров. Поездки запланированы подряд в три министерства - Минтруд, Минздрав и Минпросвещения. Поездка в Минобрнауки запланирована на понедельник", - говорится в сообщении.

Ранее Голикова сообщила журналистам, что круг ее полномочий в новом составе правительства, вероятно, не изменится. Она подчеркнула, что функциональные обязанности всех членов правительства будут определены в ближайшие дни.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.

Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры. Новыми руководителями назначены Антон Котяков - министром труда и социальной защиты, Михаил Мурашко - министром здравоохранения, Сергей Кравцов - министром просвещения.

Валерий Фальков назначен министром высшего образования и науки.