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Турчак уверен, что Хинштейн придаст новый импульс работе комитета по информполитике

Секретарь генсовета "Единой России" считает, что он способен наладить совместную работу между профильными ведомствами, партией и комитетом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Александр Хинштейн, назначенный в среду главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сможет организовать совместную работу комитета, "Единой России" и профильных ведомств в целях скорейшей реализации послания президента РФ. Такое мнение высказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Александр Хинштейн способен наладить совместную работу между профильными ведомствами, партией и комитетом, чтобы как можно скорее реализовать положения послания", - заявил Турчак.

Он подчеркнул, что Хинштейн занимает одну из важных руководящих должностей в "Единой России" - отвечает за взаимодействие с гражданским обществом. "У него за плечами серьезный опыт как партийной, так и парламентской работы. В партии мы знаем его как профессионала, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что и на новом месте он будет действовать так же энергично и эффективно, а его профессиональная компетентность придаст новый импульс работе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи", - подчеркнул Турчак.

Госдума на заседании в среду единогласно приняла решение о назначении Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ. До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Данное назначение потребовало консультаций между фракциями "Единая Россия" и "Справедливая Россия". В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен "Справедливая Россия" получила комитет по делам национальностей, который возглавил депутат от этой фракции Олег Николаев.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссияЛевин, Леонид ЛеонидовичХинштейн, Александр Евсеевич
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