Турчак уверен, что Хинштейн придаст новый импульс работе комитета по информполитике

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Александр Хинштейн, назначенный в среду главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сможет организовать совместную работу комитета, "Единой России" и профильных ведомств в целях скорейшей реализации послания президента РФ. Такое мнение высказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Александр Хинштейн способен наладить совместную работу между профильными ведомствами, партией и комитетом, чтобы как можно скорее реализовать положения послания", - заявил Турчак.

Он подчеркнул, что Хинштейн занимает одну из важных руководящих должностей в "Единой России" - отвечает за взаимодействие с гражданским обществом. "У него за плечами серьезный опыт как партийной, так и парламентской работы. В партии мы знаем его как профессионала, способного решать самые сложные задачи. Уверен, что и на новом месте он будет действовать так же энергично и эффективно, а его профессиональная компетентность придаст новый импульс работе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи", - подчеркнул Турчак.

Госдума на заседании в среду единогласно приняла решение о назначении Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ. До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Данное назначение потребовало консультаций между фракциями "Единая Россия" и "Справедливая Россия". В рамках пакетного соглашения члены фракции справороссов, в которую входил Левин, возглавляли три комитета, в том числе комитет по информационной политике. Как сказал журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, этот комитет теперь отходит парламентскому большинству. Взамен "Справедливая Россия" получила комитет по делам национальностей, который возглавил депутат от этой фракции Олег Николаев.