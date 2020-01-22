Северный Кавказ ждет от бывшего генпрокурора борьбы с коррупцией и укрепления законности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа ждут от нового полномочного представителя президента Юрия Чайки, в первую очередь, успехов в борьбе с коррупцией и повышении правовой дисциплины во вверенном ему округе. Политики и эксперты также полагают, что в должности полпреда бывшему генпрокурору предстоит заняться укреплением межнационального согласия и социально-экономическим развитием СКФО.

О том, что Чайка покидает пост генерального прокурора России, который он занимал с 2006 года, стало известно 20 января. Во главе Генеральной прокуратуры 22 января его сменил заместитель руководителя Следственного комитета Игорь Краснов. В тот же день президент Владимир Путин назначил Чайку своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе вместо Александра Матовникова, который провел на этой должности всего полтора года.

Таким образом, Чайка стал вторым генпрокурором, продолжившим карьеру в качестве полпреда. Его предшественник в надзорном ведомстве Владимир Устинов с 2008 года представляет президента России в соседнем Южном федеральном округе. Назначение Чайки при этом практически совпало с решением о ликвидации отдельного Министерства по делам Северного Кавказа. Полномочия ведомства будут переданы Минэкономразвития.

"Рука закона должна быть крепкой"

"Я жду, что вместе с Юрием Яковлевичем к нам придут закон и порядок", - сказал журналистам в среду глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Его тезис так или иначе повторили многие другие представители округа. "Чтобы развивалась экономика, были здоровыми общественные отношения, рука закона должна быть крепкой, - написал в своем Instagram ставропольский губернатор Владимир Владимиров. - С таким представителем высшей государственной власти она будет стальной". Депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев в беседе с ТАСС поделился ожиданием, что Чайка "как представитель органов правопорядка будет работать над четким соблюдением законности во всех регионах, продолжать борьбу с коррупцией, которая, как раковая опухоль, очень сильно подрывает экономический организм республик".

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, представляющая Ставропольский край, рассчитывает, что приход бывшего генпрокурора может повысить правовую дисциплину в регионах СКФО. "Надеюсь, с приходом Чайки исполнительская дисциплина и в финансах, и в [другой] работе улучшится, что это подстегнет к более профессиональной работе в регионах Северного Кавказа. Чайка ассоциируется со словом "закон", а на Северном Кавказе с его специфичными проблемами - безопасности, зашкаливавшей в свое время коррупции - дисциплина в исполнении законов нам очень нужна", - сказала ТАСС Тимофеева.

Как считает директор Центра "Высшая школа государственного управления" Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева, опыт Чайки позволит эффективнее бороться с экономическими преступлениями, характерными для региона.

"Одними из наиболее распространенных в субъектах СКФО являются экономические преступления, в частности незаконные схемы по уплате НДС. При этом собираемость данного налога находится на особом контроле у правительства РФ, так как указанный налог является одним из важнейших составляющих пополнения федерального бюджета. Юрий Чайка в должности генерального прокурора как никто другой был знаком с подобными проблемами округа", - отметила Агеева в беседе с ТАСС.

Согласие и развитие

Другими важными аспектами работы полпреда на Северном Кавказе будут укрепление согласия между народами, живущими в регионах округа, и решение социально-экономических задач. Комментируя назначение Чайки в своем аккаунте "ВКонтакте", глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что тот "добьется реализации планов развития экономики и социальной сферы Северного Кавказа", а также "искоренения практики навешивания на округ различных ярлыков".

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в беседе с ТАСС подчеркнул важность профессионального опыта Чайки, который "будет способствовать дальнейшей динамике развития Северного Кавказа, укреплению мира, межнационального согласия и стабильности в регионе". Он также ожидает, что новый полпред сосредоточится на решении в регионах округа задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию и касающихся развития экономики, повышения благосостояния людей, создания комфортной среды для жизни.

Про реализацию национальных целей вспомнил и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Под руководством Юрия Яковлевича [Чайки] будут продолжены все позитивные изменения, а <...> округ будет также динамично развиваться в русле реализации стратегических целей, поставленных главой государства", - написал Темрезов в Instagram.

"Уверен, что новый полпред принесет пользу нашей республике - будут успешно решены задачи социально-экономического развития Ингушетии, кроме того, мои надежды связаны с тем, что полпред поможет в решении проблем, связанных с безработицей и восстановлением экономики", - поделился с журналистами глава Ингушетии Калиматов. Он уверен, что Чайка будет способствовать и консолидации общества на Северном Кавказе.

Быстрый результат

Руководители субъектов СКФО и специалисты по региону в целом согласны, что Чайка быстро разберется в особенностях округа. "По моему мнению, новому полпреду не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел субъектов Северного Кавказа", - сказал журналистам в среду глава Ингушетии.

"Юрий Яковлевич прошел большую жизненную школу, находясь на ответственных должностях. Его богатый опыт, знание ситуации в любом субъекте, способность оперативно принимать решения по сложным вопросам и добиваться их выполнения помогут в сжатые сроки войти в рабочий режим в СКФО", - считает Рамзан Кадыров.

При этом ушедший на пост заместителя главкома Сухопутных войск Вооруженных сил Матовников оставил Чайке прочный фундамент для работы, говорят собеседники ТАСС. По словам зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова, в короткие сроки Матовников в целом справился с рядом задач как в социально-экономической сфере, так и в сфере безопасности.

"Были разные моменты, неспокойная была обстановка, и он в этом разобрался как специалист - и с коррупцией боролся, и с терроризмом. Сейчас обстановка спокойная, удалось добиться спокойствия, он многие моменты поправил. Идут инвестиции, развиваются регионы", - сказал Умаханов ТАСС, подчеркнув, что это "непосредственно заслуга, в первую очередь, Матовникова".

Результаты работы Матовникова по экономическому развитию округа отметил и депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. "После того как мы победили терроризм, округ начал развиваться, стали идти инвестиции. Я могу судить по Чеченской Республике - это сотни миллиардов, которые пришли извне в регион. Мы можем говорить [то же самое] обо всей территории округа", - сказал Саралиев.

По его мнению, бывшему полпреду также удалось добиться "гармонизации" межнациональных отношений в СКФО. "Были некоторые волнения по некоторым позициям, пунктам, он справился блестяще как полпред СКФО", - отметил собеседник ТАСС.

Вместе с тем глава Российского конгресса народов Кавказа, зампредседателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Алий Тоторкулов уверен, что Чайке не придется расслабляться на новом посту. По его словам, "вряд ли его туда отправляют на отдых". "На Кавказе сейчас <...> нужно активно работать <...>. Опыта ему [Чайке] не занимать, и отдохнуть там, на Кавказе, точно не удастся", - сказал Тоторкулов ТАСС.