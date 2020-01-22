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Комиссия Думы изучит публикации зарубежных СМИ с "лживыми сценариями" перемен во власти РФ

Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев привел в качестве примера публикацию Bloomberg, появившуюся 17 января
Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучит публикации ряда зарубежных СМИ с лживыми сценариями предстоящих перемен в органах власти РФ. Об этом заявил журналистам в среду председатель комиссии Василий Пискарев.

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"Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда зарубежных СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти", - сказал парламентарий. В качестве примера он привел публикацию агентства Bloomberg, появившуюся 17 января.

"В последние дни мы стали свидетелями массированной кампании в западных СМИ, в ходе которой сообщается то о грядущем самороспуске Госдумы, то о предстоящих досрочных парламентских и президентских выборах", - продолжил Пискарев. Он обратил внимание, что "данные сообщения, как правило, публикуются со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники". "Таким образом вокруг них создается дополнительный флер таинственности и мнимой достоверности. А по сути мы имеем дело с намеренным тиражированием слухов и домыслов, которые иначе как вмешательством в наши внутренние дела и не назовешь", - подчеркнул политик.

"Мы хотим разобраться, кому это выгодно и с какой целью иностранные СМИ будоражат слухами общественное мнение и хотят сформировать у российских граждан представление о хаотичности действий власти", - заключил глава комиссии. Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сообщение Bloomberg о возможности досрочных выборов в Госдуму не соответствует действительности и является вмешательством в российские избирательные процессы.

17 января агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. При этом в статье приводится мнение Володина о "нереалистичности" такого сценария.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПискарев, Василий Иванович
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