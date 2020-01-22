Комиссия Думы может пригласить представителей Bloomberg из-за публикаций о роспуске палаты

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может пригласить представителей агентства Bloomberg для разъяснений в связи с его публикациями о возможном роспуске нижней палаты российского парламента, заявил в среду корреспонденту ТАСС член комиссии, первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев.

"Возможно, мы пригласим Bloomberg в комиссию, чтобы они объяснили, откуда они это взяли, почему они это сделали, - сказал депутат. - Допускаем, что пригласим на заседание комиссии Bloomberg из-за публикаций о роспуске Госдумы".

Шхагошев при этом заметил, что из-за данной публикации Bloomberg может подпасть под действие разработанного им законопроекта о миллионных штрафах для иностранных компаний и СМИ за нарушение российского избирательного законодательства. Он сообщил, что через неделю текст, предусматривающий поправки в Кодекс об административных правонарушениях, как и положено по процедуре, будет направлен на отзыв в правительство с тем, чтобы потом инициативу можно было внести в Госдуму. "Учитывая, что правительство новое, оно и должно решать этот вопрос", - пояснил депутат.

"Законопроект, который мы внесем после региональной недели на отзыв в правительство, как раз может пресечь подобное вмешательство", - сказал Шхагошев, назвав предположения о роспуске Госдумы фейком. "Bloomberg, конечно, тоже может попасть под этот закон", - добавил он.

Законопроектом предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе в статью 5.11, которая предусматривает санкции для граждан, проводивших предвыборную агитацию, не имея на то права. Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения иностранным средством массовой информации или организацией повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 110 тыс. до 170 тыс. рублей, на должностных лиц - от 2,25 млн до 3,5 млн рублей. Штраф для юридических лиц может составить до 4% от оборота денежных средств, полученных СМИ за предшествующий календарный год, но не менее 2,25 млн рублей.

17 января новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России.