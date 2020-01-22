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Володин назвал фейком публикацию Bloomberg о возможности досрочных выборов в Госдуму

По словам спикера Госдумы, материал не основан на фактах и взвешенном анализе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сообщение агентства Bloomberg о возможности досрочных выборов в Госдуму не соответствует действительности и является вмешательством в российские избирательные процессы. Об этом в среду на пленарном заседании Госдумы заявил ее спикер Вячеслав Володин.

"Вчера Владимир Вольфович [Жириновский, лидер ЛДПР] поднял вопрос, который некоторые СМИ опубликовали. Серьезные, кстати, темы, связанные в том числе с избирательным законодательством и проведением выборов, - сказал Володин. - Разобрались. Оказывается, абсолютно надуманная тема, фейк".

По словам председателя нижней палаты, публикации агентства и ряда СМИ на тему досрочных выборов в Думу не основаны на фактах и взвешенном анализе. "Понятно, что Bloomberg - издание, которое с этими вопросами ходило для того, чтобы вмешаться в наши выборы и нести смуту в головах, но ряд наших изданий… Есть стандарты: цифры, факты, два мнения. Где? Где те, кто им это рассказал? Почему не могут назвать?", - задался вопросом Володин.

17 января американское новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник, близкий к партии "Единая Россия", говорится о возможности досрочных парламентских и президентских выборов в России. При этом в статье приводится мнение Володина о "нереалистичности" такого сценария.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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