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Формирование правительства России

Фальков: задача Минобрнауки на ближайшее время не потерять набранный темп

Глава министерства отметил, что особое внимание будет уделено взаимодействию с подведомственными организациями

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Задачей Министерства науки и высшего образования в ближайшее время будет являться сохранить набранный министерством темп работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на нового главу министерства Валерия Фалькова.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром науки и высшего образования ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова, во главе ведомства он сменил Михаила Котюкова.

"Главная задача Министерства науки и высшего образования РФ на предстоящий период состоит в том, чтобы не потерять набранный темп по всем ключевым направлениям. Особое внимание будет уделено взаимодействию с подведомственными организациями. В министерстве работает профессиональная команда, поэтому важно провести тонкую настройку с учетом текущей ситуации", - сказал Фальков.

Он также добавил, что в центре внимания будет работа над реализацией послания президента РФ и выполнение мероприятий в рамках национальных проектов "Наука" и "Образование".

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