В кабмине уверены, что новый министр культуры справится со своими задачами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко официально представил в среду в Министерстве культуры РФ нового главу ведомства Ольгу Любимову.
По указу президента РФ Владимира Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова 21 января была назначена главой министерства. Она сменила на этом посту Владимира Мединского.
"Ольга Борисовна - наш надежный, испытанный товарищ и боец, она уже проверена была в разных ипостасях: и театр, и кино, и телевидение. Нет сомнений в правительстве, что она справится, поскольку вся работа, которая велась у вас здесь под руководством Владимира Ростиславовича [Мединского], привела к тем успехам, которые мы видим. Несмотря на то, что огромное мы видим давление и засилье, воздействие извне, Россия тем не менее способна создавать свой контент, свои ценности, доводить их до зрителя во всех средах - и в кино у нас есть победы, и в видеосервисах, и в телевидении. Так что у нас очень хорошие перспективы", - сказал Чернышенко.
Персональная ответственность и конкретные результаты
Вице-премьер напомнил, что председатель правительства Михаил Мишустин накануне на первом заседании нового правительства предупредил "о персональной ответственности", а президент в послании Федеральному собранию говорил о необходимости конкретных улучшений в конкретных областях.
"И, поскольку мы сейчас говорим о культуре, то мы должны сами подумать, что такого хорошего вы можете сделать конкретным людям. Не какие-то абстрактные вещи, которые сложно измеримы, а вещи, которые можно действительно и достичь, и измерить", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что в Минкультуры создан для этого весь инструментарий. "И вместе с поддержкой правительства, министерств, агентств различных и, конечно, самое главное - наших творцов, продюсеров, режиссеров, сценаристов, на вас, на всех нас ложится огромная ответственность, чтобы создавать общество, которое объединено едиными ценностями", - сказал вице-премьер.
Команда Минкультуры
"Нам всем предстоят очень непростые дни, но я знаю, что у нас есть команда, я в ней росла, с ней работать не страшно, мы не подводили друг друга", - сказала в Минкультуры Любимова. Она добавила, что у министерства "есть намеченный путь" дальнейшего развития и "огромное количество планов".
На представление Ольги Любимовой пригласили коллектив Минкультуры, а также руководителей учреждений культуры, кинематографистов, музейщиков. На встречу пришли президент Пушкинского музея Ирина Антонова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, художественный руководитель МХАТ им Горького Эдуард Бояков, директор Пушкинского музея Марина Лошак, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач, актер и режиссер Игорь Угольников, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров и другие. Также на представление нового министра пришел и Владимир Мединский.
Любимова с января 2018 года возглавляла департамент кинематографии Министерства культуры РФ. Она известна как сценарист, продюсер и шеф-редактор более 80 документальных фильмов, в 2015 году являлась советником департамента кинематографии Минкультуры, в министерство пришла с должности замдиректора дирекции общественных и публицистических программ Первого канала.