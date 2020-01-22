Хинштейн пообещал защищать свободу слова на посту главы комитета Думы по информполитике

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пообещал на новом посту защищать право на свободу слова. Об этом в среду он заявил ТАСС, говоря о приоритетах в работе комитета под его руководством.

"Для меня как для профессионального журналиста, конечно, крайне важны все вопросы, связанные с конституционным правом на свободу слова. Это позиция, которая отстаивается президентом страны, журналистским сообществом. Конечно, на этом посту я буду всемерно эти принципы защищать", - сказал Хинштейн.

При этом парламентарий не намерен вносить корректировки в деятельность комитета. "Мой предшественник Леонид Левин поднял ее на высокий уровень. Сегодня роль и значение комитета как в парламентской жизни, так и в целом в общественно-политическом процессе достаточно высока. В этом смысле моя задача в том, чтобы высоко поднятую планку держать как минимум на этом уровне, а как максимум - поднимать выше", - отметил депутат.

Говоря о технологических тенденциях, Хинштейн отметил, что вопросы информатизации и цифровизации сегодня выходят "на первый план в жизни общества". "Сегодня вопросы информатизации и цифровизации - это в первую очередь вопросы открытости власти, доступности ее для граждан, контроля за работой чиновников", - уверен он.

Новый глава комитета обратил внимание на важность реализации задач, поставленных президентом РФ. "В послании Федеральному собранию президент обозначил ряд конкретных задач, в том числе обеспечение всей территории страны устойчивым покрытием интернет-связи. Считаю, что это важное направление деятельности комитета", - конкретизировал Хинштейн. При этом задачей комитета, продолжил он, является не только законодательное обеспечение работы отрасли, но и "практическая помощь" в реализации поручений главы государства, руководства Госдумы, а также в осуществлении необходимого парламентского контроля.

Сотрудничество с исполнительной властью

Хинштейн считает, что его работа в должности заместителя секретаря генсовета единороссов "в значительной степени коррелирует" с целями думского комитета. "Там [в партии] я отвечаю за взаимодействие с гражданским обществом. А какое может быть более открытое и активное взаимодействие с гражданским обществом, нежели чем вместе с журналистами и посредством информатизации и цифровизации", - подчеркнул он.

Нового главу правительства Михаила Мишустина депутат назвал человеком, "вовлеченным в эти процессы" и одним из ведущих специалистов в данной сфере. "В этом смысле партнерские отношения с правительством, с исполнительной властью в целом для меня также крайне важны", - добавил парламентарий, выразив уверенность в успешной совместной работе. "Люди, которые сегодня в исполнительной власти отвечают за это направление, мне хорошо знакомы. Я рад тому, что Леонид Левин занял должность заместителя руководителя аппарата правительства и будет курировать в значительной степени эти направления. Связь с ним мы, конечно, не потеряем", - уверен Хинштейн.

Председатель комитета также рассказал об опыте совместной работы с новым министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. "Уверен, что на новых участках уже с его позиции как министра, с моей как председателя профильного комитета также эти коммуникации будут выстроены", - отметил собеседник агентства.

"При этом комитет не должен становиться придатком исполнительной власти и всегда в своих решениях будет исходить из здравого смысла и позиций объективности", - заключил Хинштейн.

Госдума на заседании в среду единогласно приняла решение о назначении Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ. До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.