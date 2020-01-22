Путин выступил против фигуры "наставника" в системе высшей власти в России

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Введение в России фигуры "наставника" над главой государства привело бы к двоевластию, что было бы губительно для страны. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

Одна из участниц встречи, студентка МГИМО, спросила Путина о перспективах после 2024 года, когда закончится его президентский срок. Она предложила использовать опыт, например, Сингапура, где была должность министра-наставника (ее занимал экс-премьер Ли Куан Ю). "Вы хотите, чтобы я был наставником?" - уточнил Путин, после чего заметил, что это подрывало бы институт президента.

"У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия", - заключил глава государства.