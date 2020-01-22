Источник: в МИД РФ поддерживают запрет на иностранное гражданство для дипломатов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МИД РФ полностью поддерживает высказанное в Совете Федерации предложение о том, что лица с иностранным гражданством или видом на жительство не могут занимать должности послов и постоянных представителей России. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Полностью разделяем такой подход, - сказал собеседник. - Эти изменения прямо предусмотрены внесенными президентом РФ поправками к конституции и предполагают новую редакцию пункта "т" статьи 71 Основного закона, предусматривающую установление подобных ограничений для замещения на федеральной госслужбе государственных должностей, к категориям которых относятся также должности посла и постоянного представителя РФ".