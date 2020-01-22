{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста и посетит Палестину

Президент РФ также примет участие в церемонии открытия памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда в годы ВОВ

ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибывает в четверг в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц) и Дню памяти жертв Холокоста. Глава российского государства выступит на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", а также примет участие в Иерусалиме в церемонии открытия памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

На пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме Путин выступит в качестве главного иностранного гостя. Как прогнозирует помощник российского лидера Юрий Ушаков, это будет очень интересное выступление, в котором российский лидер расскажет о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, напомнит, что именно его войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. Путин будет много говорить о недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны и об актуальных международных проблемах.

В Иерусалиме у президента России запланированы переговоры с премьер-министром и президентом Израиля Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином. Также предстоит отдельная встреча матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и патриархом Иерусалимским Феофилом III с участием Нетаньяху. Что касается отдельных встреч с другими иностранными гостями, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майклом Пенсом, то Ушаков заметил, что на них у Путина просто не будет времени. Возможно только короткое общение "на ногах".

Еще два пункта программы работы Путина в Израиле - участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы "Свеча памяти" и церемония передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

После всех мероприятий в Израиле глава российского государства отправится в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Форум памяти о Холокосте

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина. В нем примут участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, США, Австрию, Грецию, Германию, Италию и Украину. США на мероприятиях будут представлять вице-президент Майкл Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщила пресс-служба Яд Вашем.

Как отметил Ушаков, российский президент выступит на форуме первым из иностранных гостей, сразу же после президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора, который лично организует и финансирует это мероприятие в комплексе Яд Вавшем.

Накануне форума израильский премьер-министр приветствовал лидеров стран и делегаций, прибывающих в Иерусалим. "Я приветствую лидеров со всего мира, которые прибывают в Иерусалим с тем, чтобы отметить с нами 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Важно, что они помнят, откуда мы пришли, важно, чтобы они видели, чего мы достигли", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Как отметил в интервью ТАСС глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны и высоко ценит предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в еврейское государство и его участие в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

"Мы высоко ценим приезд президента России Путина в нашу страну. Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение концентрационных лагерей. Мы считаем, что увековечение памяти жертв Холокоста - это долг каждой страны мира. Мы рады принимать представителей нескольких десятков стран, которые решили участвовать в столь значимом мероприятии, как Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме", - сказал министр.

Памятник блокадникам Ленинграда

23 января в центре Иерусалима президент РФ примет участие в торжественной церемонии открытия памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти". В канцелярии премьер-министра еврейского государства напомнили, что Нетаньяху пригласил Путина на церемонию открытия стелы во время визита в Москву 27 февраля 2019 года". "Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, главы дипломатических миссий, а также более 600 гостей из России и других стран мира, специально прибывшие на открытие, как ожидается, присоединятся к церемонии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным", - сообщили в ведомстве израильского премьера.

В открытии памятника будет участвовать официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. В ее составе - председатель петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, члены правительства города, а также жители блокадного Ленинграда, представляющие общественные организации Петербурга, и деятели культуры.

Установка этого памятника в Иерусалиме - инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга. 12 ноября 2019 года в рамках "Дней Санкт-Петербурга в Израиле" состоялась торжественная церемония закладки первого камня, а также капсулы с землей Пискаревского мемориала в основание памятника.

Монумент, созданный совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов, представляет собой облицованную латунью стелу, в верхней части которой вмонтирована литая часть из бронзы, символизирующая пламя свечи. Элементом художественного оформления памятника стали также силуэты людей, которые, в зависимости от времени суток, предстают темными или подсвеченными изнутри.

На стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев.

Переговоры в Израиле

Как сообщил Ушаков, 23 января состоятся переговоры Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Будет проведет очередной диалог, у нас очень интенсивные отношения выстраиваются с израильским премьер-министром", - констатировал помощник президента РФ. По его словам, на предстоящей встрече "будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике". "Особое внимание будет традиционно уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановку в Сирии, положение дел в палестино-израильском урегулировании", - уточнил Ушаков.

Он обратил внимание, что "состоятся отдельные переговоры Путина и с президентом Израиля Реувеном Ривлином".

19 января на еженедельном заседании правительства еврейского государства Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с российским президентом на предстоящей встрече в Иерусалиме проблематику Ирана и развитие событий в регионе, а также укрепление двусторонних связей между нашими странами.

20 января Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и сказал ей, что намерен поднять тему помилования ее дочери на переговорах с российским лидером.

Обеспечение безопасности

Тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и волонтеров будут обеспечивать безопасность в Иерусалиме во время проведения пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста 23 января, сообщила пресс-служба полиции Израиля. "Начиная с вторника, 21 января, тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и волонтеров развернуты в Иерусалиме и прилегающих районах в целях обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения во время предстоящих событий недели памяти жертв Холокоста, кульминацией которых станет церемония в мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в четверг, 23 января", - говорится в сообщении пресс-службы полиции. Пресс-секретарь израильской полиции Михаил Зингерман сообщил журналистам, что в обеспечении безопасности в Иерусалиме в дни форума будут задействованы не менее 10 тыс. полицейских.

Кроме того, в полицейской пресс-службе отметили, что на период 22 и 23 января введен "категорический запрет" на использование дронов, беспилотников и любых других летательных аппаратов над районами Иерусалима, где пройдут основные мероприятия форума. "Подъем в воздух беспилотников в запрещенных для полета зонах в эти даты является уголовным преступлением. Израильская полиция обеспечит соблюдение этого запрета с помощью скрытых и открытых средств и технологий", - добавили в пресс-службе.

Дело Наамы Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитной зоны аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") и назначил 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к главе российского государства с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

Третий визит в Израиль

Нынешний визит Путина в Израиль станет уже третьим. Впервые президент РФ приезжал в еврейское государство 27-28 апреля 2005 года. В Иерусалиме президент России провел тогда переговоры с израильским премьер-министром Ариэлем Шароном. Стороны, в частности, обсудили вопросы облегчения визового режима и создания в Тель-Авиве Российского культурного центра. В ходе визита Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника жертвам Холокоста работы Зураба Церетели, посетил мемориальный комплекс Яд Вашем, а также одну из главных христианских святынь - Храм Гроба Господня.

Второй визит в Израиль Владимир Путин совершил 25-26 июня 2012 года. В Иерусалиме он провел встречи с президентом Шимоном Пересом и премьером Нетаньяху. Основными темами переговоров стали ситуация на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана, сирийское урегулирование, противодействие попыткам фальсифицировать итоги Второй мировой войны. В ходе визита глава РФ посетил Стену Плача и вместе с президентом Пересом открыл Мемориал в честь Победы Красной армии над нацистской Германией в израильском прибрежном городе Нетания.

Визит в Палестину

23 января по окончании работы в Израиле Путин посетит Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Как сообщил Ушаков, на переговорах главы российского государства с палестинским лидером может быть затронута тема односторонних действий США, которые подрывают международные усилия по перезапуску прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Он уточнил, что имеет в виду в первую очередь решение Вашингтона более не считать поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях нарушением международного права, а также признание американцами израильского суверенитета над оккупированными сирийскими Голанскими высотами и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Помощник российского лидера заявил, что между РФ и Государством Палестина "поддерживается регулярный политический диалог". По его мнению, на предстоящих переговорах будут обсуждаться различные вопросы как двустороннего плана, так и ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективу палестино-израильского урегулирования. "Наша позиция хорошо известна: мы выступаем в поддержку законных устремлений палестинцев, включая их право на собственное независимое государство", - подчеркнул Ушаков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАПалестинаГерманияРоссияПерес, ШимонИзраильАббас, МахмудШарон, АриэльРивлин, РеувенСанкт-ПетербургНетаньяху, БиньяминУшаков, Юрий ВикторовичПенс, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Мишустин назначил Ирека Файзуллина первым замглавы Минстроя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС