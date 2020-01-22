Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста и посетит Палестину

ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибывает в четверг в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц) и Дню памяти жертв Холокоста. Глава российского государства выступит на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", а также примет участие в Иерусалиме в церемонии открытия памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

На пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме Путин выступит в качестве главного иностранного гостя. Как прогнозирует помощник российского лидера Юрий Ушаков, это будет очень интересное выступление, в котором российский лидер расскажет о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, напомнит, что именно его войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. Путин будет много говорить о недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны и об актуальных международных проблемах.

В Иерусалиме у президента России запланированы переговоры с премьер-министром и президентом Израиля Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином. Также предстоит отдельная встреча матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и патриархом Иерусалимским Феофилом III с участием Нетаньяху. Что касается отдельных встреч с другими иностранными гостями, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майклом Пенсом, то Ушаков заметил, что на них у Путина просто не будет времени. Возможно только короткое общение "на ногах".

Еще два пункта программы работы Путина в Израиле - участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы "Свеча памяти" и церемония передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

После всех мероприятий в Израиле глава российского государства отправится в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Форум памяти о Холокосте

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина. В нем примут участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, США, Австрию, Грецию, Германию, Италию и Украину. США на мероприятиях будут представлять вице-президент Майкл Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщила пресс-служба Яд Вашем.

Как отметил Ушаков, российский президент выступит на форуме первым из иностранных гостей, сразу же после президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора, который лично организует и финансирует это мероприятие в комплексе Яд Вавшем.

Накануне форума израильский премьер-министр приветствовал лидеров стран и делегаций, прибывающих в Иерусалим. "Я приветствую лидеров со всего мира, которые прибывают в Иерусалим с тем, чтобы отметить с нами 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Важно, что они помнят, откуда мы пришли, важно, чтобы они видели, чего мы достигли", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Как отметил в интервью ТАСС глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны и высоко ценит предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в еврейское государство и его участие в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

"Мы высоко ценим приезд президента России Путина в нашу страну. Израиль считает важным вклад Советского Союза в освобождение концентрационных лагерей. Мы считаем, что увековечение памяти жертв Холокоста - это долг каждой страны мира. Мы рады принимать представителей нескольких десятков стран, которые решили участвовать в столь значимом мероприятии, как Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме", - сказал министр.

Памятник блокадникам Ленинграда

23 января в центре Иерусалима президент РФ примет участие в торжественной церемонии открытия памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти". В канцелярии премьер-министра еврейского государства напомнили, что Нетаньяху пригласил Путина на церемонию открытия стелы во время визита в Москву 27 февраля 2019 года". "Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, главы дипломатических миссий, а также более 600 гостей из России и других стран мира, специально прибывшие на открытие, как ожидается, присоединятся к церемонии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным", - сообщили в ведомстве израильского премьера.

В открытии памятника будет участвовать официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. В ее составе - председатель петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, члены правительства города, а также жители блокадного Ленинграда, представляющие общественные организации Петербурга, и деятели культуры.

Установка этого памятника в Иерусалиме - инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга. 12 ноября 2019 года в рамках "Дней Санкт-Петербурга в Израиле" состоялась торжественная церемония закладки первого камня, а также капсулы с землей Пискаревского мемориала в основание памятника.

Монумент, созданный совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов, представляет собой облицованную латунью стелу, в верхней части которой вмонтирована литая часть из бронзы, символизирующая пламя свечи. Элементом художественного оформления памятника стали также силуэты людей, которые, в зависимости от времени суток, предстают темными или подсвеченными изнутри.

На стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря. Еще одним смысловым элементом памятника является изображение блокадной ласточки - символа стойкости духа и надежды ленинградцев.

Переговоры в Израиле

Как сообщил Ушаков, 23 января состоятся переговоры Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Будет проведет очередной диалог, у нас очень интенсивные отношения выстраиваются с израильским премьер-министром", - констатировал помощник президента РФ. По его словам, на предстоящей встрече "будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике". "Особое внимание будет традиционно уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановку в Сирии, положение дел в палестино-израильском урегулировании", - уточнил Ушаков.

Он обратил внимание, что "состоятся отдельные переговоры Путина и с президентом Израиля Реувеном Ривлином".

19 января на еженедельном заседании правительства еврейского государства Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с российским президентом на предстоящей встрече в Иерусалиме проблематику Ирана и развитие событий в регионе, а также укрепление двусторонних связей между нашими странами.

20 января Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и сказал ей, что намерен поднять тему помилования ее дочери на переговорах с российским лидером.

Обеспечение безопасности

Тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и волонтеров будут обеспечивать безопасность в Иерусалиме во время проведения пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста 23 января, сообщила пресс-служба полиции Израиля. "Начиная с вторника, 21 января, тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и волонтеров развернуты в Иерусалиме и прилегающих районах в целях обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения во время предстоящих событий недели памяти жертв Холокоста, кульминацией которых станет церемония в мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в четверг, 23 января", - говорится в сообщении пресс-службы полиции. Пресс-секретарь израильской полиции Михаил Зингерман сообщил журналистам, что в обеспечении безопасности в Иерусалиме в дни форума будут задействованы не менее 10 тыс. полицейских.

Кроме того, в полицейской пресс-службе отметили, что на период 22 и 23 января введен "категорический запрет" на использование дронов, беспилотников и любых других летательных аппаратов над районами Иерусалима, где пройдут основные мероприятия форума. "Подъем в воздух беспилотников в запрещенных для полета зонах в эти даты является уголовным преступлением. Израильская полиция обеспечит соблюдение этого запрета с помощью скрытых и открытых средств и технологий", - добавили в пресс-службе.

Дело Наамы Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитной зоны аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") и назначил 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к главе российского государства с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.

Третий визит в Израиль

Нынешний визит Путина в Израиль станет уже третьим. Впервые президент РФ приезжал в еврейское государство 27-28 апреля 2005 года. В Иерусалиме президент России провел тогда переговоры с израильским премьер-министром Ариэлем Шароном. Стороны, в частности, обсудили вопросы облегчения визового режима и создания в Тель-Авиве Российского культурного центра. В ходе визита Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника жертвам Холокоста работы Зураба Церетели, посетил мемориальный комплекс Яд Вашем, а также одну из главных христианских святынь - Храм Гроба Господня.

Второй визит в Израиль Владимир Путин совершил 25-26 июня 2012 года. В Иерусалиме он провел встречи с президентом Шимоном Пересом и премьером Нетаньяху. Основными темами переговоров стали ситуация на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана, сирийское урегулирование, противодействие попыткам фальсифицировать итоги Второй мировой войны. В ходе визита глава РФ посетил Стену Плача и вместе с президентом Пересом открыл Мемориал в честь Победы Красной армии над нацистской Германией в израильском прибрежном городе Нетания.

Визит в Палестину

23 января по окончании работы в Израиле Путин посетит Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Как сообщил Ушаков, на переговорах главы российского государства с палестинским лидером может быть затронута тема односторонних действий США, которые подрывают международные усилия по перезапуску прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Он уточнил, что имеет в виду в первую очередь решение Вашингтона более не считать поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях нарушением международного права, а также признание американцами израильского суверенитета над оккупированными сирийскими Голанскими высотами и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Помощник российского лидера заявил, что между РФ и Государством Палестина "поддерживается регулярный политический диалог". По его мнению, на предстоящих переговорах будут обсуждаться различные вопросы как двустороннего плана, так и ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективу палестино-израильского урегулирования. "Наша позиция хорошо известна: мы выступаем в поддержку законных устремлений палестинцев, включая их право на собственное независимое государство", - подчеркнул Ушаков.