Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию, который призван в том числе существенно расширить полномочия парламента, запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, а также ограничить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков.
Послание президента
Основные тезисы касательно изменений в Конституцию Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию 15 января. Президент, в частности, предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, президент заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий.
Поправка в конституцию
Законопроект о поправке в основной закон страны был внесен в Госдуму в понедельник. Предусмотрены изменения в 22 статьи из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление").
Как и было сказано в послании, парламент получает новые полномочия. Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. Как отмечается в пояснительной записке к документу, это делается "в целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства РФ".
В то же время назначать министров так называемого силового блока, ведающих "вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", предлагается после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ.
В полномочия Совфеда будет также входить прекращение по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий".
Состав Конституционного суда сокращается с нынешних 19 до 11 судей. Он получит право проверять по запросу президента федеральные и федеральные конституционные законы, а также законы субъектов РФ до их подписания соответственно главой государства или руководителем региона, а не после их вступления в силу, как сейчас.
О Госсовете и полномочиях президента
Законопроект о поправке предусматривает закрепление в конституции статуса Государственного совета, который будет формироваться президентом. Более подробно его цели, задачи и функции будут обозначены в конституционном законе, который внесут в Госдуму позже. Однако, как ранее заявил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет будет заниматься вопросами как внешней, так и внутренней политики.
Одной из важнейших новелл законопроекта можно считать отмену в конституции оговорки "подряд" в части сроков президентских полномочий. Согласно действующей норме, закрепленной в части 3 статьи 81 Конституции РФ, нельзя занимать пост главы государства более двух сроков подряд. В случае принятия поправок это положение будет звучать следующим образом: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков".
Для кандидатов на пост главы государства будет увеличен с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России (так называемый ценз оседлости), также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве.
Аналогичные ограничения предложены и для высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей "за исключением того, что они могли иметь иностранное гражданство в прошлом". При этом уже сейчас в тексте есть оговорка, которая позволяет не распространять "ценз оседлости" на жителей Крыма, вошедшего в состав России по итогам референдума в 2014 году.
Президентский законопроект предусматривает, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с основным законом, не подлежат исполнению Россией. В документе также отмечается, что РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".
Социальные обязательства
В статье 75 конституции предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ) "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом".
Кроме того, планируется закрепить положение, что "в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".
Поправки уже готовятся
После принятия законопроекта Госдумой у субъектов законодательной инициативы будет 15 дней на то, чтобы предложить свои поправки, работа над которыми уже началась. В частности, как отмечал Крашенинников, предстоит прописать механизм, который не даст парламенту возможности затягивать с назначением правительства. Помимо этого, не исключено внесение дополнений с целью защитить право занимать высокие государственные посты для тех, кто долгое время находился за рубежом по долгу службы или по работе, не меняя при этом своего постоянного места жительства в РФ. А в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов. Предложить поправки уже пообещала и думская оппозиция.
Свои идеи также представит специально созданная рабочая группа по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию. Ее сопредседателями стали Крашенинников, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Помимо сбора предложений и составления текста поправок, группе предстоит выработать механизм проведения общероссийского голосования по предложенным изменениям. Причем случится это уже после того, как законопроект будет рассмотрен обеими палатами Федерального собрания и законодательными собраниями регионов, как того требуют действующие нормы. Крашенинников ранее отметил, что в случае, если граждане России проголосуют против, законопроект не вступит в силу.
Реализация новых положений конституции также потребует принятия отдельных законопроектов, в связи с чем они не смогут начать действовать одномоментно. Это, а также механизм всероссйиского голосования, будет обозначено в переходных положениях, которые разработают ко второму чтению.