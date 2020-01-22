Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию, который призван в том числе существенно расширить полномочия парламента, запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, а также ограничить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков. Послание президента Основные тезисы касательно изменений в Конституцию Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию 15 января. Президент, в частности, предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, президент заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий. Поправка в конституцию Законопроект о поправке в основной закон страны был внесен в Госдуму в понедельник. Предусмотрены изменения в 22 статьи из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление").

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Как и было сказано в послании, парламент получает новые полномочия. Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом. Как отмечается в пояснительной записке к документу, это делается "в целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства РФ". В то же время назначать министров так называемого силового блока, ведающих "вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", предлагается после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ. В полномочия Совфеда будет также входить прекращение по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий". Состав Конституционного суда сокращается с нынешних 19 до 11 судей. Он получит право проверять по запросу президента федеральные и федеральные конституционные законы, а также законы субъектов РФ до их подписания соответственно главой государства или руководителем региона, а не после их вступления в силу, как сейчас. О Госсовете и полномочиях президента Законопроект о поправке предусматривает закрепление в конституции статуса Государственного совета, который будет формироваться президентом. Более подробно его цели, задачи и функции будут обозначены в конституционном законе, который внесут в Госдуму позже. Однако, как ранее заявил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет будет заниматься вопросами как внешней, так и внутренней политики. Одной из важнейших новелл законопроекта можно считать отмену в конституции оговорки "подряд" в части сроков президентских полномочий. Согласно действующей норме, закрепленной в части 3 статьи 81 Конституции РФ, нельзя занимать пост главы государства более двух сроков подряд. В случае принятия поправок это положение будет звучать следующим образом: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков". Для кандидатов на пост главы государства будет увеличен с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России (так называемый ценз оседлости), также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве.

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