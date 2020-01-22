Мишустин назначил Антона Дроздова заместителем министра финансов России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Антона Дроздова заместителем министра финансов РФ, освободив его от должности главы Пенсионного фонда. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.

"Назначить Дроздова Антона Викторовича заместителем Министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Кроме того, премьер назначил Алексея Сазанова статс-секретарем - заместителем министра финансов.

"Назначить Сазанова Алексея Валерьевича статс-секретарем - заместителем Министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжении.